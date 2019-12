Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Bahnstadt: Einbruch in Kellerräume, Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 00:50 Uhr in der Galileistraße zu mehreren Einbrüchen in die Kellerräume eines Wohnhauses.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein bislang unbekannter Mann die Schließbleche mehrerer Türen verbog und sich dadurch Zugang zu mindestens zwei Räumen verschaffte. Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Einbrecher wurde durch den Zeugen wie folgt beschrieben: Osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 40 Jahre alt, hatte eine Glatze, trug eine schwarze Jacke, ein kariertes Hemd und eine Jeanshose. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und oder Hinweise geben können, sich unter 06221 99-1700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Münsterteicher

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell