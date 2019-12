Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen-Rettigheim/Rhein-Neckar-Kreis: 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall im Einmündungsbereich

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 15 Uhr an der Einmündung L 546/K 4167 wurden zwei Autos total beschädigt, die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Eine 78-jährige Fahrerin eines Audi war von Rettigheim in Richtung Malsch gefahren und war an der Einmündung auf die 546 eingebogen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 68-jährigen Fahrer eines Ford, der auf der bevorrechtigten Landesstraße unterwegs war. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell