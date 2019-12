Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Pfarrhaus, 15 Euro gestohlen, hoher Sachschaden, Zeugen gesucht!

Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag zwischen 18 und 19.20 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in das Pfarrhaus in der Wieslocher Straße 6 ein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten der oder die Täter ein Seitenfenster auf und durchwühlten mehrere Räume im Pfarrhaus und stahlen 15 Euro.

Danach gelangten der oder die Täter über das Treppenhaus ins Obergeschoss des Anwesens, öffneten gewaltsam eine Wohnungstür und durchsuchten dort die Räumlichkeiten. Offensichtlich wurde hier nichts entwendet.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Ermittler des Polizeireviers Wiesloch suchen nun Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tatzeit aufgefallen sind. Diese mögen sich unter 06222 57090 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell