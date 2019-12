Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Auto aufgebrochen und Rucksack gestohlen

Walldorf / Rhein-NEckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, 19:45 Uhr bis Donnerstagmorgen, 05:20 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter den in einem Auto zurückgelassenen Rucksack samt Inhalt. Zunächst versuchte der Täter die Türe des Fahrzeugs, welches in einer Einfahrt in der Rheinstraße geparkt war, aufzuhebeln. Dabei zerbarst die Scheibe wodurch der Unbekannte die Türe von Innen öffnen konnte und so an den Rucksack gelangte. Bei der weiteren Ausführung seiner Tat wurde der Täter offenbar gestört und flüchtete daraufhin glücklicherweise nur mit dem Rucksack, dabei ließ er einen Teil der Beute im Fahrzeug zurück. Neben dem Sachschaden entstand ein zudem ein Diebstahlsschaden in Höhe von mindestens 200 Euro. Die Beamten des Polzeireviers Wiesloch haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Ermittler zu wenden.

Die Polizei rät dingend keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen. Auch sollten Navigationsgeräte nicht im Fahrzeug versteckt, sondern immer abmontiert werden!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell