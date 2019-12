Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg-Weststadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag wurde ein 50-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 44-jähriger Mann rangierte gegen 11.30 im Baustellenbereich in der Kaiserstraße, zwischen Belfortstraße und Kürfürstenanlage, mit seinem Traktor-Anhänger-Gespann rückwärts. Dabei stieß er gegen einen dahinter wartenden 50-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn. Anschließend wurde das Fahrrad vom Anhänger überrollt und kam unter dem Anhänger zum Liegen. Der 44-Jährige wurde nicht überrollt, verklemmte sich aber unter dem Fahrrad. Er konnte durch Feuerwehrkräfte befreit werden. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte er nur leichte Verletzungen erlitten.AX

