Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Heidelberg (ots)

In der Bergheimer Straße kam es am Mittwoch gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Eine 54-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz und wollte im weiteren Verlauf nach links in die Thibautstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die von hinten herannahende Straßenbahn die in gleiche Richtung fuhr. Die Straßenbahn traf das Auto am hinteren linken Eck, sodass es sich fast um 180 Grad drehte. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 14.000 Euro. Da der Opel nicht mehr fahrbereit war wurde er abgeschleppt. Es wurde niemand verletzt. Der Schienenverkehr kam für ca. 25 Minuten zum Erliegen, ein Verkehrsmeister der RNV kam ebenfalls vor Ort.

