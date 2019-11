POL-REK: 191101-1: Einsätze der Polizei an Halloween - Rhein-Erft-Kreis

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Einsatzzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

In der Nacht zu Allerheiligen (31. Oktober, 18:00 Uhr bis 01. November, 06:00 Uhr) nahm die Polizei im Rhein-Erft-Kreis 36 Einsätze mit Halloween-Bezug wahr. Im Vorjahr gab es im vergleichbaren Zeitraum 27 Einsätze. Es wurden fünf Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Dabei handelte es sich meist um Beschädigungen durch Eierwürfe. In Kerpen-Sindorf wurden Eier durch ein gekipptes Fenster eines Wohnhauses geworfen und verschmutzten dort eine Wand und die Zimmerdecke. In Bergheim-Oberaußem wurde die Frontscheibe eines geparkten Pkw durch einen Keramikkürbis eingeworfen. Ein weiterer abgestellter Pkw wurde in Bergheim-Ahe durch Eierwürfe aus einer Personengruppe heraus verunreinigt und zudem zerkratzt. 17 Einsätze wurden unter dem Stichwort "Unfug" bearbeitet. Hier wurden meist Jugendliche gemeldet, die lärmend durch die Straßen zogen. Dabei kam es vereinzelt auch zu Eierwürfen oder Zünden von Böllern, ohne dass Schäden entstanden sind. Vier Strafanzeigen wurden wegen Körperverletzungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den genannten Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 / 52-0 zu melden. (mk)

