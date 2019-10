Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Mutmaßliche Kabeldiebe festgenommen

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen gelang es Einsatzkräften der Polizei, unterstützt von der Bundespolizei, zwei mutmaßliche Kabeldiebe auf frischer Tat festzunehmen. Am Mittwoch um 14:30 Uhr war ein Paar auf der Poststraße in einem leerstehenden Gebäude dabei beobachtet worden, wie es mit einer Flexmaschine Kabel abgetrennt und zum Abtransport bereit gelegt hatte. Mehrere Rollen bereits entmantelter Kupferkabel wurden ebenfalls vor Ort aufgefunden. Die beiden hatten das leerstehende Gebäude offensichtlich bereits seit geraumer Zeit als "Wohnstätte" genutzt. Bei den Verdächtigen handelt es sich um eine 27-jährige Niederländerin und einen 32-jährigen Deutschen, beide ohne festen Wohnsitz. Beide waren geständig und gaben an, dass sie von dem erhofften Verkaufserlös Lebensmittel kaufen wollten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Ihr Hund wurde ins Tierheim Lobberich verbracht. Gegen den 32-jährigen Mann bestand ein Haftbefehl aus Würzburg, weswegen er in Haft blieb./ah (1265)

