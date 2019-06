Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Eine leichtverletzte Fahrzeugführerin nach Verkehrsunfall.

Krefeld (ots)

Gestern (29. Juni 2019), um 16:10 Uhr wurde eine 32-jährige Autofahrerin aus Dormagen bei einem Verkehrsunfall auf der Mevissenstraße in Krefeld leicht verletzt.

Sie fuhr mit ihrem Auto die Mevissenstraße in Richtung Birkschenweg, als ein entgegenkommender 19-jähriger Krefelder Autofahrer vor ihr nach links abbog. Beim Zusammenstoß erlitt sie nur leichte Verletzungen am Kopf. Sie wurde durch eine Rettungswagenbesatzung am Unfallort ambulant erstversorgt.

Das Auto des 19 jährigen Krefelders war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (568)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell