Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191030-4: Schwerverletzt nach Auffahrunfall - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Senior übersah nach Angaben von Zeugen drei wartende Fahrzeuge im Rückstau vor einer roten Ampel und fuhr ungebremst auf diese auf.

Die Ampel an der Bonnstraße (L183) Ecke Widdersdorfer Straße zeigte Rotlicht an, als sich daraufhin am Dienstagmorgen (29. Oktober) um 09:30 Uhr ein Rückstau aus zunächst drei Autos bildete. Ein weiteres Fahrzeug, gelenkt von einem 88-Jährigen, fuhr nach Angaben von Zeugen ungebremst auf und schob die Fahrzeuge zusammen. Der 88-Jährige sowie seine 84-jährige Beifahrerin verletzten sich so schwer, dass sie mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die anderen Autofahrer blieben unverletzt. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und sein nicht mehr fahrbereites Auto wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Auf der vielbefahrenen Landesstraße staute sich der Verkehr während der Verkehrsunfallaufnahme weiter an. Um 10:45 Uhr war dort die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. (bm)

