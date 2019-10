Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191031-1: Aufmerksamer Zeuge verhinderte Rollerdiebstahl - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der 53-Jährige hörte verdächtige Geräusche und vertrieb einen unbekannten Mann am Motorroller seines Nachbarn.

Ein lautes Hämmern schreckte Mittwochnacht (30. Oktober) um 23:20 Uhr einen 53-Jährigen an seiner Anschrift in der Oleanderstraße auf. Er ging dem Geräusch auf den Grund und traf an seinem Gartengrundstück unmittelbar an der Garage des Nachbarn auf einen Unbekannten. Der Mann versuchte, den Motorroller des Nachbarn zu starten, was misslang. Der 53-Jährige sprach den Mann an und informierte umgehend die Polizei. Der Unbekannte flüchtete und hinterließ zwei Schraubendreher. Der Täter war 175 bis 180 Zentimeter groß und trug einen Kapuzenpullover. Er sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim telefonisch unter 02233 52-0 entgegen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell