Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Dühren: Containeraufbruch "Am Leitzelbach" Hinweise an die Polizei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über die vergangenen Tage brachen bislang Unbekannte einen Container, der auf einem Firmengelände in der Straße "Am Leitzelbach" im Sinsheimer Stadtteil Dühren steht, auf und entwendeten zwei Lkw-Reifen, einen Komplettsatz Reifen für einen BMW, einen Wagenheber sowie einen Lkw-Einbaukühlschrank. Ersten Angaben des Geschädigten zufolge, der den Aufbruch am Dienstag gegen 17.30 Uhr bemerkt hatte, entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Als Tatzeit müsste demnach der vergangene Samstag, 14.12. bis Dienstag, 17.12. in Frage kommen.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900.

