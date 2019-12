Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte werfen Steine auf vorbeifahrendes Auto - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend bewarfen unbekannte Täter im Sinsheimer Ortsteil Hilsbach das Auto einer vorbeifahrenden 45-jährigen Frau. Die Frau war kurz vor 22 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der L550 von Weiher in Richtung Hilsbach unterwegs, als sie in der Marktstraße plötzlich von zwei oder drei Unbekannten mit Steinen beworfen wurde. Sie stoppte daraufhin ihr Auto und erkannte aufgrund der Dunkelheit lediglich zwei oder drei dunkel gekleidete Personen, die kurz darauf über einen Schotterweg in Richtung der Straße "Kreuzäcker" flüchteten.

Durch die Steinwürfe entstanden am Auto der 54-Jährigen Schäden an der Frontscheibe und dem Außenspiegel in Höhe von rund 2.000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

