Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tank leer - Auto gefährlich in der Kurve geparkt

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn (ots)

Für einen 56-Jährigen endete am Mittwoch eine Autofahrt in einer Kurve der Bundesstraße zwischen Frankenstein und Hochspeyer. Der Tank seines Wagens war leer. Am Straßenrand ließ der 56-Jährige sein Auto stehen und machte sich zu Fuß auf den Weg. Weil sein Pkw gefährlich in der Kurve parkte, informierten Verkehrsteilnehmer die Polizei. Eine Streife traf den Mann bei Fischbach an. Er hatte einen leeren Benzinkanister bei sich. Die Beamten nahmen den 56-Jährigen zur Tankstelle mit und brachten ihn dann zurück zu seinem Wagen. Den 56-Jährigen erwartet ein Bußgeld. |erf

