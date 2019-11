Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schloss geknackt - Bike geklaut

Kaiserslautern (ots)

Fahrraddiebe haben am späten Dienstagabend in der Pirmasenser Straße zugeschlagen. Zwischen 21.30 und Mitternacht rissen sich unbekannte Täter ein Mountainbike unter den Nagel, das in Höhe des Hauses Nummer 1 verschlossen abgestellt war. Die Diebe knackten das Stahlkabelschloss und nahmen das Fahrrad mit.

Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Cube, Typ Analog, mit grauem Rahmen im Wert von etlichen hundert Euro.

Zeugen, die möglicherweise die Täter beobachtet haben, oder wissen, wo das Bike jetzt ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

