Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgängerin angefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine 17-Jährige ist am Mittwoch im Benzinoring von einem Auto angefahren worden. Die junge Frau rannte zwischen parkenden Fahrzeugen hindurch auf die Straße. Eine 33-jährige Autofahrerin fuhr an, nachdem sie eine Gruppe Schülerinnen und Schüler die Straße überqueren ließ. Dann rannte plötzlich die 17-Jährige los. Sie wurde vom Wagen der Frau erfasst. Leicht verletzt brachte ein Rettungswagen die Fußgängerin ins Krankenhaus. Am Pkw war kein Schaden entstanden. |erf

