Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit um Drogen eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit um Drogen ist am Mittwoch in der Donnersbergstraße eskaliert. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wollte eine 31-Jährige von einem 44-Jährigen einen Brocken Haschisch kaufen. Die Frau bezahlte den Mann, doch der 44-Järhige verweigerte die Herausgabe des Rauschgifts. Daraufhin habe die Frau den Mann bespuckt, woraufhin er die 31-Jährige mehrmals geschlagen haben soll. Die Frau alarmierte die Polizei. Bei der Durchsuchung des 44-Jährigen fanden die Beamten einen Teleskop-Schlagstock. Er wurde sichergestellt. Von dem Haschisch-Brocken fehlte jede Spur. Zeugen gaben den Hinweis, dass der Mann das Rauschgift in einer Hofeinfahrt versteckt habe. Ein Rauschgiftspürhund der Polizei fand das Versteck. Den wenigen Gramm schweren Brocken stellten die Beamten sicher. Gegen die 31-Jährige und den mutmaßlichen Dealer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Sie müssen sich unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. |erf

