Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB 5: Gegen Fahrbahnteiler geprallt und leicht verletzt

Heidelberg/BAB 5 (ots)

Am Mittwochmittag ereignete sich am Autobahnkreuz Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 54-jährige Frau verletzt wurde und erheblicher Sachschaden entstanden war. Die 54-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit ihrem VW-Passat auf der A5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Am Autobahnkreuz Heidelberg wollte sie auf die A656 in Richtung Mannheim wechseln, dabei prallte sie ungebremst in den Aufpralldämpfer, der die Durchgangsfahrbahn von der Abbiegespur zur A656 trennt. Sie erlitt Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Anzeichen für eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit der Frau durch vorherige Einnahme sedierender Medikamente. Der 54-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

