Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr über eine an der Gebäuderückseite eines Anwesens in der Birnenstraße gelegene Terrassentüre brachial ein. Aus einem Zimmer entwendeten die Einbrecher Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro. Nach Angaben der Geschädigten fielen den Unbekannten auch Schmuckstücke in aktuell nicht bekannter Anzahl in die Hände.

Die Gesamtschadenshöhe lässt sich daher noch nicht exakt beziffern. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

