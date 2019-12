Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand schnell gelöscht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen einer qualmenden Fritteuse geriet am Mittwochabend die Küchenzeile einer 22-Jährigen Bewohnerin in der Gleiwitzer Straße in Brand.

Die junge Dame versuchte um kurz vor 18 Uhr das Gerät mittels Wasser abzukühlen was zu einer Verpuffung führte und dadurch Teile der Küche in Brand steckte. Dank eines hilfsbereiten Nachbarn, der mit einem Feuerlöscher sofort parat stand, konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise keiner der Bewohner.

Eine Nachschau der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim ergab, dass keine Gefahr mehr von dem Gerät ausgehe. Auch das Feuer wurde bereits gänzlich gelöscht. Allerdings ist die Wohnung bis auf weiteres nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 7.500 Euro.

