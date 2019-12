Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Zusammenstoß in der Krefelder Straße - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, in der Krefelder Straße ereignet hat. Eine 60-Jährige war mit ihrem Ford in der Krefelder Straße unterwegs und fuhr in Höhe des Kreisverkehrs an dem Wagen eines 30-Jährigen vorbei, der verkehrsbedingt zum Stehen gekommen war. Laut Aussage des Autofahrers sei die Ford-Fahrerin beim Vorbeifahren an dessen BMW hängen geblieben und anschließend weitergefahren, obwohl der Geschädigte durch Hupen auf sich aufmerksam machte. Er nahm die Verfolgung auf und konnte die Autofahrerin einige Meter weiter schließlich zum Anhalten bewegen. Die Frau gab gegenüber dem 30-Jährigen an, dass sie keinen Unfall verursacht habe und es sich an ihrem Fahrzeug um Altschäden handle. Danach setzte sie ihren Weg fort. Als der Geschädigte dann Anzeige bei der Polizei erstattete, meldete sich auch die Autofahrerin bei den Beamten und teilte diesen mit, dass der 30-Jährige nach einer Kollision mit ihrem PKW geflüchtet sei. Schäden seien an ihrem Ford jedoch nicht entstanden. Der Schaden am BMW wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Da der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden konnte, sucht die Polizei nun Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

