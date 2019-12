Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Brandstiftung im Bahnhof Jocketa - Bundespolizei sucht Zeugen

Pöhl/Jocketa (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat am gestrigen Mittwochnachmittag kurz vor 17:00 Uhr auf dem Bahnhof Jocketa einen Fahrplanaushang in Brand gesetzt und dabei einen Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe verursacht.

Aus einem durchfahrenden Zug heraus beobachtete eine Zeugin diese Straftat und informierte das Zugpersonal, welches wiederum die Feuerwehr sowie die Bundespolizei herbeirief. Gleichzeitig stoppte der Triebfahrzeugführer seine Bahn und löschte den Brand mittels eines Feuerlöschers, sodass eingetroffene Feuerwehrkameraden vor Ort nicht mehr tätig werden mussten.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht weitere Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Hinweise bitte an die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810.

