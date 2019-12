Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Strafe folgte auf dem Fuß - 28-Jähriger wegen Diebstahl im beschleunigten Verfahren verurteilt

Zwickau (ots)

Ein 28-Jähriger wurde heute Mittag vom Amtsgericht Zwickau in einem beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls von 70 Euro zu einer empfindlichen Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 40 Euro, also 3.200 Euro, rechtskräftig verurteilt.

Der aus dem Landkreis Altenburger Land stammende Mann hatte heute kurz nach 04:00 Uhr im Zwickauer Hauptbahnhof eine Bäckereifiliale betreten und dort aus der Geldbörse einer Mitarbeiterin 70 Euro entwendet, während diese sich kurzzeitig in einem Nebenraum befand.

Hinzugerufene Bundespolizisten konnten den Tatverdächtigen unmittelbar danach auf einem Bahnsteig dingfest machen. Bei der Durchsuchung des mit 1,74 Promille alkoholisierten Beschuldigten fanden die Beamten in dessen linkem Schuh die Geldscheine.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft begann um 12:00 Uhr die Hauptverhandlung in dieser Sache in einem beschleunigten Verfahren, in dem sich der Angeklagte geständig zeigte und welches eine reichliche Stunde später mit dem eingangs erwähnten Urteil endete.

