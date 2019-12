Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wohnungsbrand, drei leicht verletzte Personen

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 02.05 Uhr, brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einer 2-Zimmer Wohnung im ersten Obergeschoß in einem Mehrfamilienhaus im Kinzigweg in HD-Wieblingen aus. Die 84-jährige Wohnungsinhaberin konnte sich ins Freie retten. Die Feuerwehr Wieblingen hatte den Brand schnell gelöscht. Aus den beiden Dachgeschoßwohnungen wurden zwei Personen durch die Feuerwehr ins Freie geleitet. Diese Personen und die 84-jährige wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurück. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

