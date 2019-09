Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Fahrradfahrer stürzt über Verkehrszeichen

Recklinghausen (ots)

Ein 18-jährige Dattelner fuhr am Dienstag, gegen 6.50 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Castroper Straße in Richtung Innenstadt. Hier fuhr er über ein umgefallenes Verkehrszeichen, welches quer auf dem Radweg lag und stürzte. Dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell