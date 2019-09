Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Gladbeck/Castrop-Rauxel/Marl/Waltrop: Einbrüche und Autoaufbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In einem Kleingartenverein auf der Schmalkalder Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmittag mindestens neun Gartenlauben auf und stahlen Gartengeräte und elektrische Werkzeuge, wie Bohrmaschinen und Kettensägen.

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagnachmittag schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und drangen dann in eine Lagerhalle auf der Sachsenstraße ein. In der Halle brachen die Täter weitere Innentüren auf und durchsuchten die Räume. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 14.30 Uhr bis Dienstag, 6 Uhr, ein Tor auf und drangen dann auf ein Firmengelände am Ickerottweg. Die Täter stahlen vom Gelände etwa zwei Tonnen Kupferkabel.

Gladbeck

Montag, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr, brachen unbekannte Täter auf einen Schotterparkplatz an der Bohmertstraße zwei Autos auf. In beiden Fällen hatten die Täter Seitenscheiben der Autos eingeschlagen und waren so ins Innere gelangt. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter nichts aus den Autos mit.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Im Osterkotten ein. Ob die Täter etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Marl

Montag, in der Mittagzeit, brachen unbekannte Täter in zwei nebeneinander liegende Doppelhaushälften auf der Buerer Straße ein. Bei beiden Taten brache die Täter die Haustür auf und drangen dann ein. Aus dem einen Haus stahlen sie Schmuck, aus dem anderen einen Tresor sowie Schmuck und Bargeld.

Waltrop

In der Zeit von Samstag bis Montag verschafften sich bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Hauseingangstür Zugang zu den Räumlichkeiten einer Arztpraxis auf der Hochstraße. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen zumindest eine Geldkassette.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

