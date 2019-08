Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mountainbike gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Kolberger Straße in Bückeburg wurde gestern in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr ein verschlossenes Mountainbike der Marke Serious, Farbe matt/schwarz, gestohlen.

Sehr wahrscheinlich, so die Auswertung der Zeugenangaben, wurde das entwendete Fahrrad von einem Mann aus dem Keller getragen, wobei eine andere männliche Person am Hauseingang stand und "Schmiere stand".

Konkrete Personenbeschreibungen der Personen liegen derzeit noch nicht vor.

