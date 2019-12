Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Diebstahl aus Geschäft in der Rosengasse - Unbekannte klaut u.a. Tageseinnahmen und entfernt sich Richtung Innenstadt Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr betrat eine bislang unbekannte Frau ein Geschäft in der Rosengasse und hielt sich zunächst im Bereich des Schaufensters auf. Die ca. 38 - 45 Jahre alte Frau wollte daraufhin zwei Schüsseln im Wert von knapp 12 Euro mit einem 200 Euro-Schein bezahlen und feilschte in gebrochenem Englisch u.a. auch an dem Preis. Der 47-jährigen Geschädigten war die "Geldwechselbetrugsmasche" nicht unbekannt und sie schloss unverzüglich die Ladenkasse.

Da die Unbekannte immer unverschämter wurde, verwies die 47-Jährige die Frau aus dem Geschäft und begleitete sie auch zur Ladentüre. Nachdem sie sich in Richtung Innenstadt entfernt hatte, stellte die 47-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse mit den Tageseinnahmen in nicht bekannter Höhe und Ausweispapieren sowie ihres Handys fest. Sie verständigte gleich die Beamten des Polizeireviers Sinsheim, die trotz sofortiger Fahndung die Unbekannte nirgends mehr antreffen konnten.

Die Geschädigte gab folgende Personenbeschreibung ab: Ca. 38 - 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, normale Statur; trug auffällige, neuwertige schwarze Sneaker mit weißer Sohle und eine dunkle, eher graue Grobstrickmütze. Sie führte eine braune Damenumhängetasche mit.

Passanten, die gegen 13.45 Uhr auf die beschriebene Person evtl. aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, aufzunehmen.

