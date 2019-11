Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßliche Diebin auf Fahndungsfoto

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei sucht eine Frau, die im Verdacht steht, eine 92-Jährige Paderbornerin bestohlen zu haben.

Die Seniorin war Ende Juli 2019 in einem Paderborner Restaurant essen und vergaß ihr Portmonee auf der Toilette des Lokals. Als ihr der Verlust auffiel und sie die Bank informierte, um ihre Bankkarte sperren zu lassen, waren bereits zwei Geldabhebungen vom Konto der 92-Jährigen erfolgt. Eine unbekannte Frau war dabei von der Überwachungskamera eines Geldautomaten an der "Alte Brauerei" aufgenommen worden. Bei einem dritten Versuch der Tatverdächtigen, in der Liborigalerie erneut Geld vom Konto der Seniorin zu stehlen, wurde die dann gesperrte Karte eingezogen.

Fotos der Verdächtigen aus der Überwachungskamera sind im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/paderborn-unterschlagung-computerbetrug

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zum Aufenthaltsort der Person machen? Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell