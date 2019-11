Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit Radfahrerin

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Bielefelder Straße mit der Hatzfelder Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus, hat sich eine Verkehrsteilnehmerin am Dienstag schwere Verletzungen zugezogen. Eine 31-Jährige wollte gegen 07.55 Uhr mit einem Suzuki von der Hatzfelder Straße nach links in die Bielefelder Straße einbiegen.

Dabei stieß sie mit einer 37-jährigen Radfahrerin zusammen, welche die Bielefelder Straße über einen dafür vorgesehen Fußgänger-/Radwegeübergang in Richtung Am Schloßgarten überquerte. Die Fahrradfahrerin kam zu Fall und musste mit schweren Verletzungen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell