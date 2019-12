Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei fiel in Zetel ein Pkw mit laufendem Motor auf - Fahrzeugführer schlief und am Pkw waren falsche Kennzeichen angebracht

Zetel (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 19.12.2019, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 01:10 Uhr in Ellens einen PKW mit laufendem Motor fest. Bei der anschließenden Kontrolle des schlafenden 40-jährigen Fahrzeugführers aus Wilhelmshaven stellten die Beamten fest, dass dieser an dem PKW andere Kennzeichen eines zugelassenen PKW angebracht hatte.

Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit dem nicht zugelassenen und damit nicht versicherten PKW untersagt, außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

