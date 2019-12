Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwerer Diebstahl eines Fahrrades in Sande - der Täter brauchte nur fünf Minuten, um mit einem schwarzen Mountainbike zu flüchten - Polizei sucht Zeugen

Sande (ots)

Am Abend des 17.12.2019 haben nur fünf Minuten gereicht, damit unbekannte Täter ein schwarzes Mountainbike entwenden konnten. Dieses hatte der Eigentümer um 20.10 Uhr, ordnungsgemäß verschlossen vor einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße in Sande abgestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu der Zeit vor dem Verbrauchermarkt waren und denen etwas aufgefallen ist oder etwas über den Verbleib des Mountainbikes angeben können, sich mit der Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422/684 in Verbindung zu setzen.

