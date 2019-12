Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarstadt-Ost, Mannheim: Mit über 2 Promille gegen Straßenbahn gestürzt

Mannheim (ots)

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt wurden am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Brückenstraße gerufen. Dort war ein 31-jähriger Fußgänger an der Haltestelle "Alte Feuerwache" seitlich gegen eine herannahende Straßenbahn gestürzt, wobei er sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem 31-Jährigen Alkoholgeruch fest, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,2 Promille. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

