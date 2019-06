Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: "Durchgedreht" gegen Streifenwagen getreten

Speyer (ots)

Am Freitagabend gingen mehrere Notrufe auf der PI Speyer ein, in denen berichtet wurde, dass auf einem Supermarktparkplatz in der St.-German-Straße eine männliche Person herumschreien, Leute anpöbeln und völlig durchdrehen würde. Die eingesetzten Beamten konnten die Situation wie beschrieben vorfinden. Da sich der 41-jährige Speyerer offenbar unter dem Einfluss einer akuten Psychose befand, sollte er in eine psychiatrische Klinik verbracht werden. Als der Mann dies erfuhr schlug er wild um sich und trat auch gegen den Funkstreifenwagen, welcher hierdurch am Kotflügel beschädigt wurde. Er konnte in der Folge zu Boden gebracht, fixiert und der Klinik zugeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell