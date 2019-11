Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendieb festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ein 32-Jähriger wurde am Mittwoch, 20.11.2019, gegen 16.19 Uhr von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er aus einer Parfümerie am Rathausplatz in Ludwigshafen drei Parfumflaschen im Gesamtwert 294 Euro aus einem Regal nahm und diese in eine Tasche steckte. Anschließend versuchte er das Geschäft zu verlassen ohne die Ware zu bezahlen. Daraufhin wurde er von einem Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Da der 32-Jährige bereits in der Vergangenheit mit Ladendiebstählen aufgefallen war, wurde er vorläufig festgenommen. Am Donnerstag (21.11.2019) wurde er aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Frankenthal erwirkten Haftbefehls dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen gewerbsmäßigen Diebstahls an. Der 32-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

