Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Während Beerdigung Opel aufgebrochen und Tasche entwendet - Polizei sucht Zeugen

Leimen-St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag zwischen 12.30 und 14 Uhr wurde an einem Opel Meriva eine Dreiecksscheibe eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeug eine Sporttasche sowie mehrere Kleidungsstücke entwendet. Aus dem Kofferraum wurde zudem eine Daunenjacke gestohlen. In der Tasche befanden sich ein Geldbeutel mit Bargeld sowie Bankkarten und Ausweispapiere. Das Fahrzeug war in der Schützenstraße beim Waldfriedhof abgestellt, die Insassen befanden sich auf einer Beerdigung. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten leimen oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 zu melden.

