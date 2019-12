POL-REK: 191216-4: Weihnachtsmarktbesuch mit Folgen - Bergheim

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Eine Zeugin meldete der Polizei eine Autofahrerin, die erheblich alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war.

Die Zeugin (52) fuhr am Samstag (14. Dezember) um 19:45 Uhr auf der Landesstraße 361 in Richtung Bedburg. Voraus fuhr eine 61-Jährige in ihrem Auto mit deutlich sichtbaren Schlangenlinien und mit etwa 30 km/h auch noch langsamer als erlaubt. Am Kreisverkehrsplatz Wiedenfelder Höhe wendete die 61-Jährige und fuhr die Strecke wieder zurück. An der Parksauna geriet der Wagen der 61-Jährigen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte drei Leitpfosten. Von dort aus ging die Fahrt in Richtung Kirchstraße. Die mittlerweile informierte Polizeistreife versuchte, die 61-Jährige mit Anhaltesignalen zum Anhalten zu bewegen. Diese ignorierte die 61-Jährige und flüchtete mit 15 bis 20 km/h bis zum Eschenweg. Dort hielt der Wagen und die Beamten sprachen die 61-Jährige an. Dabei war Alkoholgeruch wahrnehmbar. Zu einem Atemalkoholvortest war die Dame nicht in der Lage. Auf dem Weg in eine Polizeiwache gab sie an, vorher auf einem Weihnachtsmarkt den ein oder anderen Glühwein getrunken zu haben. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Die Beamten stellten zwei Führerscheine sicher: einen alten, ungültigen und einen aktuell (noch) gültigen. Die 61-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung mit Sachschadensunfall und Flucht verantworten.

Die Polizei warnt eindringlich vor dem Genuss alkoholischer Getränke, gepaart mit dem Gedanken, sich anschließend selbst hinters Steuer zu setzen und die Heimreise anzutreten. (bm)

