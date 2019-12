Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191216-1: Bewaffneter Raubüberfall - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Täter forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Ein unbekannter, maskierter Täter betrat am Freitag (13. Dezember) um 21:50 Uhr ein Sonnenstudio in der Pingsdorfer Straße. Dort forderte er unter Vorhalt einer Schusswaffe von der 23-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Dieser Forderung kam die Angestellte nach und der Täter flüchtete mit einem geringen Eurobetrag in Richtung der Straßen Auf der Pehle / Römerstraße.

Der Täter war 45 bis 50 Jahre alt und 165 Zentimeter groß. Auf der rechten Nasenseite war eine Narbe zu sehen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Regenjacke und einer dunklen Hose.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth bittet Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

