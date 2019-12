Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung in Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Flüchtiger Pkw-Führer leistete Widerstand ---

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (14./15. Dezember), gegen 02:50 Uhr, bemerkten Zeugen einen verunfallten Pkw am Kreisverkehr Bundesstraße 265/Landstraße 162 zwischen den Ortslagen Erftstadt-Ahrem und Erftstadt-Lechenich. Der 35-jährige Fahrzeugführer aus Köln befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem Pkw, der auf der Seite lag. Die beiden Ersthelfer halfen dem Mann, durch das Aufhalten der Beifahrertür, unverletzt aus dem Pkw zu klettern. Nachdem eine Ersthelferin die Polizei verständigt hatte, entfernte sich der 35-Jährige von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige durch die Polizei in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle angetroffen werden. Da der Mann sich durch Weglaufen weiteren polizeilichen Maßnahmen entziehen wollte, wurde er nach kurzer Verfolgung gestellt und der Polizeiwache Kerpen zugeführt. Dabei schlug er wiederholt nach den eingesetzten Beamten. Verletzt wurde niemand. In der Atemluft des Beschuldigten wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Anhand der Unfallspuren geht die Polizei davon aus, dass der 35-jährige Kölner alleine mit seinem Pkw die Bundesstraße 265 in Fahrtrichtung Hürth gefahren war. An dem Kreisverkehr hatte er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1.000,- Euro geschätzt. (jd)

