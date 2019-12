Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191214-1: Diebstahl aus Wohnung - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am helllichten Tag betrat ein Dieb die Wohnung eines jungen Pärchens während ihrer Anwesenheit und stahl zwei Geldbörsen.

Ein Unbekannter fuhr am Mittwoch (11. Dezember) um 14:15 Uhr mit einem grauen Wagen auf den Hof eines Hauses an der Johann-Josef-Wolf-Straße. Im Haus befanden sich die Bewohner (26m/33w) gerade beim Mittagessen im Esszimmer. Der Unbekannte betrat das Haus durch die unverschlossene Haustür. Als der Hund des Pärchens anschlug, flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute. Er hatte sich zwei Portemonnaies, die im Flur lagen, eingesteckt. Der 26-Jährige überprüfte die Videoüberwachungsanlage des Hauses und entdeckte darauf die Tathandlung des Unbekannten. Den Sachverhalt brachte er später in einer Polizeidienststelle zur Anzeige. Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei rät, trotz Anwesenheit Haus und Hof verschlossen zu halten, um den unbefugten Zutritt fremder Personen zu verhindern. Im vorliegenden Fall bemerkten die Geschädigten den Diebstahl erst gar nicht. Schützen Sie sich und ihr Hab und Gut vor Dieben. Jetzt in der Vorweihnachtszeit haben es die Täter insbesondere auf eines abgesehen: auf die zahlreichen, zum Teil sehr wertvollen Weihnachtsgeschenke, die im Haus auf den Bescherungsabend warten. (bm)

