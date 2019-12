Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191213-3: Tataufklärung von drei Wohnungseinbrüchen - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 hat in drei Fällen Wohnungseinbrüche aufgeklärt und einen 57-jährigen Täter aus Gelsenkirchen ermittelt.

Dem 57-Jährigen konnten die Ermittler aufgrund qualitativ hochwertiger Aufnahmen einer Überwachungskamera drei Einbrüche in Liblar nachweisen. Der selbst erklärte "Meisterdieb" hatte sich am 01.10.2017, 17.10.2018 und 06.11.2018 zur Nachtzeit mit einem selbstgebastelten Dietrich Zugang zu immer demselben unverschlossenen Einfamilienhaus verschafft und aus dem Haus Geldbeträge aus Portemonnaies der Geschädigten (55) in Höhe zwischen 50 und 100 Euro entwendet. In der Vergangenheit war der Täter bereits in anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Das Amtsgericht Brühl hat den Mann am Dienstag (10. Dezember) wegen der drei nachgewiesenen Taten und seiner geständigen Einlassung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. (nh)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell