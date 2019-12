Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191213-1: Einbrecher in Tankstelle - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können.

Am Donnerstag (12. Dezember) löste ein Einbruch in eine Tankstelle an der Aachener Straße gegen 04:00 Uhr einen Alarm aus. Dort stellten Polizeibeamte fest, dass die Täter gewaltsam die Haupteingangstür zum Kassenhaus geöffnet und Zigaretten und Tabak im Wert von etwa 400 Euro entwendet hatten. Täterhinweise liegen der Polizei momentan nicht vor. Daher bitten die Bergheimer Ermittler um telefonische Zeugenangaben unter 02233 52-0. (bm)

