Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191212-4: Festnahme nach räuberischem Diebstahl - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 26-jähriger Mann hat am Mittwoch (11. Dezember) Getränkedosen aus einem Kiosk auf der Kaiserstraße gestohlen und den Kioskbesitzer anschließend angegriffen.

Der 26-Jährige betrat den Kiosk gegen 11:45 Uhr. Er nahm aus einem Kühlschrank drei Getränkedosen und ging Richtung Ausgang, ohne die Getränke zu bezahlen. Als der 55-jährige Kioskbesitzer ihn darauf ansprach, wurde der durstige Dieb aggressiv und schlug mit seinem Diebesgut auf den 55-Jährigen ein. Passanten verständigten die Polizei, nachdem der Angreifer den Kiosk verlassen hatte. Mit Kopfverletzungen kam der Ältere in ein Krankenhaus. Die Polizisten fahndeten nach dem Tatverdächtigen und trafen ihn gegen 12:15 Uhr in Tatortnähe an. Wegen Fluchtgefahr nahmen sie den Mann vorläufig fest. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, da die Beamten den Verdacht hegten, dass der Tatverdächtige Betäubungsmittel konsumiert hatte. (nh)

