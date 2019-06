Polizei Hagen

POL-HA: Büros in Haspe aufgebrochen

Hagen (ots)

Zwischen Dienstag, 15:30 Uhr, und Mittwoch, 05:45 Uhr, machten sich Einbrecher an mehreren Bürocontainern am Konrad-Adenauer-Ring zu schaffen. Der dem zweigeschossigen, aus sechs Einheiten bestehenden Komplex beschädigten die Täter die Eingangstüren der drei im Obergeschoss befindlichen Containern. In zwei von ihnen drangen sie nach dem Aufhebeln ein und durchsuchten die Büros. Was sie entwendeten, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02331-986-2066.

