Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191213-2: Einbrecher im Geldinstitut - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte drangen gewaltsam in das Gebäude ein und brachen zahlreiche Schließfächer von Bankkunden auf.

Am Donnerstag (12. Dezember) hebelten Unbekannte ein Fenster des Geldinstitutes an der Christianstraße auf und lösten damit um 03:35 Uhr einen Einbruchalarm aus. Im dortigen Kundenbereich hebelten die Täter Schließfächer auf und entnahmen deren Inhalte. Nur etwa eine Minute später flüchteten die Täter durch das Fenster in unbekannte Richtung. Art und Umfang der Beute sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Beide Männer waren 170 bis 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Einer trug eine dunkelblaue Regenjacke, Jeans, schwarze Turnschuhe der Marke Puma mit abgesetzter weißer Sohle. Der Mittäter trug eine schwarze Regenjacke, eine schwarze Hose, graue Turnschuhe mit orange-roten Streifen. Unter der Kapuze trug er eine Kappe.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 21 in Bergheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell