Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelec-Fahrer beim Abbiegen erfasst

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer am Samstag bei einem Unfall in Borken erlitten. Der 71-Jährige befuhr gegen 19.15 Uhr den für ihn freigegebenen linksseitigen Radweg an der Bocholter Straße in Richtung Borken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 49 Jahre alten Oberhauseners. Dieser hatte von der Straße Pröbstinger Busch nach rechts auf die Bocholter Straße in Richtung Rhede einbiegen wollen.

