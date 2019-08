FW-WRN: 1RTW - LZ1 - VU 2 PKW, rechte Fahrspur

Freiwillige Feuerwehr Werne

Um 19:01 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der freiwilligen Feuerwehr Werne während der Nachbesprechung einer Übung im Gewerbegebiet zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Circa 500 m vor der Ausfahrt Hamm/Bergkamen kollidierten zwei PKW. Eine Person wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst Werne betreut. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Köln komplett gesperrt. Um circa 19:33 Uhr wurde der Verkehr auf der Linken Fahrspur wieder freigegeben. Bereits eingesetzte Kräfte der Feuerwehr Kamen, die auf der Gegenspur in Fahrtrichtung Bremen in Einsatz waren übernahmen die Erstmaßnahmen und übergaben uns nach einer Einweisung die Einsatzstelle. Die Aufgaben der freiwilligen Kräfte aus Werne beliefen sich auf der Absicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Aufgrund der starken Deformierungen am verunfallten PKW wurde aus Sicherheitsgründen die Fahrzeugbatterien beider PKW abgeklemmt und der Brandschutz mit dem Schnellangriff vom Hilfeleistungslöschfahrzeug [1-HLF20] sichergestellt. Die auslaufenden Betriebsmittel des PKW wurden mit Ölbindemittel abgestreut und darauf folgend mit Schaufel und Besen wieder aufgenommen.

Ein zweiter Rettungswagen wurde Aufgrund des Verletzungsmusters nachalarmiert. Die Aufräumarbeiten ziehen sich bis circa 20:15 Uhr hin. Es waren 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Des Weiteren waren zwei Rettungswagen (Werne / Ascheberg) im Einsatz.

