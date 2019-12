Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191213-4: Tandem-Pedelec fuhr gegen Ampelmast - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (12. Dezember) ist im Kreuzungsbereich Hahnstraße/Dürener Straße ein Tandem-Pedelec mit einem älteren Ehepaar gestürzt.

Laut Zeugenangaben war das dreirädrige Tandem mit Elektromotor gegen 17:15 Uhr in Richtung Horrem unterwegs. An der Kreuzung überquerte es an einer Fußgängerfurt die Fahrbahn und stieß frontal gegen einen Ampelmast, wodurch das Tandem auf die Seite kippte. Die 85-jährige Frau, die hinten saß, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ihr 88-jähriger Ehemann blieb unverletzt. Er gab gegenüber den Beamten an, unmittelbar vor dem Unfall kurz unaufmerksam gewesen zu sein. (nh)

