POL-W: W/RS/SG- Einladung für Medienvertreter: "Siehst du mich?" - Verkehrssicherheitsaktion der Polizei mit Kindertagesstätten und Grundschulen in Wuppertal, Remscheid und Solingen

Im Jahr 2018 verunglückten in Remscheid, Solingen und Wuppertal 194 (Vorjahr 205) Kinder im Straßenverkehr; 84 davon als Fußgänger, 30 Kinder als Radfahrer, 76 als Mitfahrer plus 6 Weitere. Sichthindernisse, parkende Fahrzeuge, plötzliches Betreten der Fahrbahn, diese Begleitumstände überfordern Kinder besonders häufig - dies zeigt die Auswertung aller Kinderunfälle. Unter dem Motto "Siehst du mich?" plant die Verkehrsunfallprävention in der 48. Kalenderwoche eine Verkehrssicherheitsaktion, um Kinder, Eltern, Fahrzeugführer und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Gemeinsam mit Kindertagesstätten und Grundschulen möchten wir über Gefahren und Fähigkeiten von Kindern im Straßenverkehr informieren und mit verschiedenen kreativen Beiträgen das Unfallrisiko mindern. Von Montag, den 25.11.2019, bis Freitag, den 29.11.2019, werden wieder Kinder unterschiedlicher Kindertageseinrichtungen und Grundschulen im Bergischen Städtedreieck am Straßenrand vor ihren Einrichtungen stehen und vorbeifahrende Autofahrer fragen: Siehst Du mich? Mit Beginn der dunklen Jahreszeit ist helle und reflektierende Kleidung besonders wichtig. Daher tragen die Kinder leuchtende Kleidung, halten selbstgemachte Plakate hoch und machen mit einer Vielzahl anderer Aktionen auf sich aufmerksam. Hiermit laden wir Sie herzlich ein, die Aktionen nach Rücksprache mit der Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit an folgenden Tagen zu begleiten: Wuppertal: Zeit: Dienstag, 26.11.2019, 07:45 Uhr, mit den Kindertageseinrichtungen Friedrich- Storck-Weg, Stuttbergstraße und Deweerthstraße Ort: Wuppertal, Straße Ostersbaum, Einmündung Neuenteich/Am Engelnberg Remscheid: Zeit: Freitag, 29.11.2019, 07:30 Uhr, mit der Grundschule Eisernstein Ort: Remscheid, Bereich Lockfinker Straße/Dachsweg Solingen: Zeit: Freitag, 29.11.2019, 07:45 Uhr, Grundschule Böckerhof, Kita Böckerhof, Kita Ritterstraße Ort: Solingen, Bereich Bismarckstraße/Ritterstraße (weit)

