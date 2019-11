Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Versuchter Kindergarteneinbruch in Solingen Mitte - Täter festgenommen

Wuppertal (ots)

Solingen - Polizeibeamte konnten in der Nacht (21.11.2019) gegen 23:00 Uhr an einem Kindergarten in Solingen Mitte zwei Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Die beiden mutmaßlichen Täter (21 und 19) versuchten vergeblich durch Fenster in einen Kindergarten zu gelangen. Bei der Ankunft der Polizisten rannten sie vom Gelände auf die Straße. Während sich der 19-jährige Solinger der folgenden Kontrolle stellte, versuchte der 21-Jährige zu Fuß zu flüchten. Die Flucht verlief jedoch erfolglos, da einer der Beamten direkt die Verfolgung aufnahm und den Flüchtigen wenig später stellte. Die Täter erwartet nun eine Strafanzeige und die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. (jb)

